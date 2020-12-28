البنوك تصعد ببورصة البحرين

شهد المؤشر العام لسوق البحرين المالي ارتفاعا بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين بنسبة 0.09% رابحًا 1.27 نقطة ليصل إلى مستوى 1495.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 705 ألف سهم بقيمة 186.9 ألف دينار بحريني.وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.66% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.02%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.92% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة "جي إف إتش" المالية بنسبة 1.22%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.