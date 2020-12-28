حظك اليوم.. برج الدلو الاثنين 28 ديسمبر 2020
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:49 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الدلو اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: تكوّن رؤية واضحة للمستقبل، وتأتي ردات فعلك مميزة وتجعلك تخوض تجربة مشوّقة جدًا.
عاطفيًا: قد تتعرض لصدمة تحزنك كثيرًا وتجعلك تفقد الثقة بالطرف الآخر، وينقلب وضعك العاطفي رأسًا على عقب.
صحيًا: انتبه لنوعية أكلك وخفّف من المقالي والنشويّات، واعتمد الطعام الصحّي المتوازن.
مهنيًا: تكوّن رؤية واضحة للمستقبل، وتأتي ردات فعلك مميزة وتجعلك تخوض تجربة مشوّقة جدًا.
عاطفيًا: قد تتعرض لصدمة تحزنك كثيرًا وتجعلك تفقد الثقة بالطرف الآخر، وينقلب وضعك العاطفي رأسًا على عقب.
صحيًا: انتبه لنوعية أكلك وخفّف من المقالي والنشويّات، واعتمد الطعام الصحّي المتوازن.