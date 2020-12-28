حظك اليوم.. برج القوس الاثنين 28 ديسمبر 2020
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:46 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: تواجهك صعوبات جمّة هذا اليوم لكنها لن تحدّ من نشاطك المعهود أو تقف عائقًا أمام تقدمك ومشاريعك الكبيرة.
عاطفيًا: لا يطلب منك الحبيب سوى الثقة به لأنه يحبك ولا يرضى عنك بديلًا، حاول أن تفهم ذلك.
صحيًا: أنت صاحب تصميم صلب عندما تقرر الإقدام على أمر ما، وهذا ما برهنته حتى الآن على صعيد اتباع حمية صحية.
مهنيًا: تواجهك صعوبات جمّة هذا اليوم لكنها لن تحدّ من نشاطك المعهود أو تقف عائقًا أمام تقدمك ومشاريعك الكبيرة.
عاطفيًا: لا يطلب منك الحبيب سوى الثقة به لأنه يحبك ولا يرضى عنك بديلًا، حاول أن تفهم ذلك.
صحيًا: أنت صاحب تصميم صلب عندما تقرر الإقدام على أمر ما، وهذا ما برهنته حتى الآن على صعيد اتباع حمية صحية.