حظك اليوم.. برج القوس الاثنين 28 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تواجهك صعوبات جمّة هذا اليوم لكنها لن تحدّ من نشاطك المعهود أو تقف عائقًا أمام تقدمك ومشاريعك الكبيرة.عاطفيًا: لا يطلب منك الحبيب سوى الثقة به لأنه يحبك ولا يرضى عنك بديلًا، حاول أن تفهم ذلك.صحيًا: أنت صاحب تصميم صلب عندما تقرر الإقدام على أمر ما، وهذا ما برهنته حتى الآن على صعيد اتباع حمية صحية.