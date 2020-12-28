فنزويلا تتخطى 112 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الإثنين، أنها سجلت 365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 14 حالة وافدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.ونقلت صحيفة «إل يونيفرسال» الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 112 ألفًا و316 حالة، تعافى منهم 106 الآف و453 حالة، فيما وارتفعت حالات الوفاة إلى 1014 بعد تسجيل حالة أمس، بينما هناك أربعة الآف 849 حالة نشطة.