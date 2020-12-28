مستثمرو مرسى علم: توقف 68 قرية سياحية عن العمل.. ومساندة الدولة ضرورة

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري مرسى علم، إن الجمعية تناقش عددا من الموضوعات المهمة كأزمة تكلفة الكهرباء الباهظة ومشاكل الطيران في توفير رحلات وأسعار مناسبة لتنشيط السياحة الداخلية، وكذلك تشكيل لجان نوعية للمساهمة في حل مشكلات السياحة بمرسى علم.وأضاف عبد اللطيف، على هامش اجتماع مستثمري مرسى علم برئاسة طارق شلبي، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه السياحة في مرسى علم ومنها بحث آلية حصول الفنادق على مستحقاتها لدى الشركات السياحية المصرية المستجلبة للسياحة الخارجية وتسويتها، وتقدمت الجمعية بمقترح التأمين ضد عدم السداد في المستقبل.وأكد على ضرورة معاملة مدينة مرسى علم معاملة خاصةً لأنها منطقة لها بعد جغرافي ذو طبيعة خاصةً، وكذلك لابد من مساندة المدينة من قبل الحكومة من خلال توفير التمويلات اللازمة من البنوك طبقا للمبادرات السياحية ولكن مع تيسير الاشتراطات حتى تتمكن الفنادق من عمليات الاحلال والتجديد واستكمال المنشآت في ظل ظروف كورونا القاسية التي تسببت في إغلاق قرابة 95% ؜من الفنادق العاملة هناك، إذ تضم 72 قرية سياحية وفندق يعمل منها 4 فقط حاليا.وشدد عبداللطيف على ضرورة تأجيل المستحقات الحكومية على السياحة ومساعدة الفنادق في الحصول على مستحقاتها المتأخرة لدى منظمي رحلات السياحة وكذلك تقديم مبادرات وعروض قوية بالتنسيق بين المستثمرين والحكومة لتنشيط السياحة الداخلية مع تنظيم رحلات طيران بأسعار مناسبة وتوفير عدد مناسب من الرحلات أسبوعيا، مشيرا إلى وجود عدد من المشاكل الأخرى التي تؤثر على السياحة بمرسى علم، ومنها الرسوم والاشتراطات المفروضة على التراخيص وتعدد الجهات الرقابية على السياحة من بيئة وكهرباء وحماية شواطئ وغيرها، حتى أنه أصبح غير مسموح بإعادة دهان الشماسي على الشاطئ بدون موافقة حماية الشواطئ.ونوه إلى أن المنافسة غير الشريفة من قبل بعض الفنادق في ضرب الأسعار تؤثر بالسلب على السياحة ودخلها بشكل خاص والموازنة العامة بشكل عام، ولابد من إيجاد تشريع يجرم المضاربة في الأسعار الذي يضر كل الناس ويفيد منظمي الرحلات بالخارج فقط.وأوضح عبد اللطيف، أن قرابة 90%؜ من الفنادق في مرسى علم تعتمد على السولار لتوليد الكهرباء، وبالتالي لا توجد مديونيات متأخرة على الفنادق لأن السولار يتم دفعه مباشرة، وتبلغ تكلفة الميجا الواحدة من الكهرباء ما بين 250 إلى 300 ألف شهريا، وهو أمر صعب تحمله حاليا ولابد من إيجاد حل لتكلفة توصيل الكهرباء المقررة حاليا التي يتحمل فيها الفندق الواحد قرابة 3.5 مليون جنيه للميجا الواحدة من الكهرباء.