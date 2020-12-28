رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الري: التعاون  مع دول حوض النيل محور رئيسي في سياسة مصر خارجية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:26 ص
وزير الري
وزير الري
وائل القمحاوى
طباعة
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، الإثنين، أنه يتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض، موضحًا أن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الإفريقية يُعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.

وأوضح، خلال إجتماع ً بحضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والمهندس مجدي السيد، نائب رئيس قطاع مياه النيل، أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع الدول الإفريقية خلال السنوات الماضية، حيث قامت الوزارة بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها.

وتابع عبدالعاطي، أنه تم إنشاء 7 سدود لحصاد مياه الأمطار بدولة أوغندا في مقاطعات (كيبوجا، وإكسيو، سيرونوكو، أدجوماني)، وحفر 180 بئرا جوفيا في كينيا و75 بئرا في أوغندا و30 في تنزانيا و10 في ولاية دارفور السودانية و6 بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان.

كما أشار الدكتور عبد العاطي لمساهمة وزارة الموارد المائية والرى فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية، مثل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد "واو" المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، كما شاركت الوزارة بممثلين عنها ضمن وفد الخبراء المصريين الذى قام بزيارة دولة غينيا كوناكرى لتقييم الدراسات والإنشاءات  الخاصة بسد "فومي" والمجمع الكهرومائي "كوجبيدو".


موضوعات متعلقة

«الهجرة» تصدر بيانًا هامًا بشأن المصريين العالقين فى الإمارات

مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021

صور فتاة دهستها شابة متهورة فى مدينة نصر.. سحلتها 4 كيلومترات حتى ماتت

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة على عدم ارتداء الكمامة.. إليك أبرز قرارات الحكومة اليوم

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

غرامة فورية وإغلاق.. قرارات الحكومة اليوم لمواجهة أزمة كورونا

«الهجرة» تصدر بيانًا هامًا بشأن المصريين العالقين فى الإمارات

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

الوقت والهدف من الأشياء المهمة عند التخطيط للسفر

89.5 مليون اختبار كورونا في روسيا

روسيا تبدأ تسجيل المواطنين فوق 60 عامًا للتطعيم بلقاح «كورونا»

بريطانيا تحظر العروض الترويجية للأطعمة غير الصحية في أبريل 2022

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
المزيد

الثقافة

حبشى جرجس.. قصة أول مؤسس لإذاعة أهلية مصرية

أيمن عثمان يكشف قصة «حرامي الحلة» في موسوعة التراث المصري

«شرطة آداب الروايات».. حكايات من «موسوعة التراث المصري» لـ أيمن عثمان

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة