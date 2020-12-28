89.5 مليون اختبار كورونا في روسيا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريب نادزور" عن إجراء أكثر من 89.5 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في عموم البلاد.وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الاثنين أنه تم إجراء 416 ألف اختبار لفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها.وأضاف البيان أن 660 ألفا و9 أشخاص لا يزالون قيد المراقبة الطبية في عموم البلاد للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي.وكانت روسيا بدأت حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخامس من ديسمبر الجاري.يُذكر أن السلطات الروسية أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، وهو "سبوتنيك ــ V"، في شهر أغسطس الماضي.وحتى الآن تم تسجيل لقاحين في روسيا، الأول "سبوتنيك ــ V"، الذي طوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" وطوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي.