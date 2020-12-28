2950 إصابة جديدة و39 وفاة بكورونا في اليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الإثنين تسجيل 2950 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و39 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضاف بيان للوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة على مستوى البلاد بلغ الآن 220 ألفا و948 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 3 آلاف و265 حالة.من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أنه اعتبارا من اليوم سيتم حظر دخول الرعايا الأجانب للبلاد حتى نهاية شهر يناير المقبل، وذلك بعد رصد حالات إصابة بالسلالة الجديدة في البلاد.