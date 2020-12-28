أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الإثنين، تسجيل 3498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ399 ألف حالة، تعافي منهم 360 ألف حالة.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3226 حالة على مستوى البلاد، بعد تسجيل 16 حالة أمس، في حين أن هناك 590 حالة خطرة و144 حالة متصلة بأجهزة التنفس الصناعي.