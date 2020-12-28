إصابات كورونا في ألمانيا تتخطى 10 آلاف في 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 10976 حالة إلى مليون و651834 في المجمل.وذكر المعهد أنه سجل 348 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 30126.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.