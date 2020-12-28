الكويت تستخدم تقنية يابانية لتخفيض حرارة الطرق 10 درجات

وقعت الهيئة العامة للبيئة الكويتية، اتفاقية تعاون مع شركة يابانية متخصصة؛ بهدف اجراء مشروع تجريبي لطلاء بعض الشوارع بمادة صديقة للبيئة، تعمل على تخفيض درجة الحرارة بنحو 10 درجات، والمساهمة بتقليل تطاير الحصى وزيادة العمر الافتراضي للطرق.وقال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الكويتية الشيخ عبدالله الأحمد – في تصريح عقب مراسم توقيع اتفاقية التعاون -:"إن التجربة ستبدأ في ابريل المقبل، أي ستتم تجربة الطرق في موسم الذروة؛ حيث ستقوم الشركة بدهان صبغة معينة على منطقتين من شوارع داخلية في مبنى الهيئة"، مضيفا أنه سيتم تعميم التجربة حال نجاحها على مستوى الجهات المعنية في الكويت، لاستخدام هذه المنتجات التي تساهم بتقليل درجات الحرارة وتساعد على تحسين الطرق.وأشار إلى أن هذه التجربة، هي احدى التجارب التي تقوم بها مختلف الجهات العلمية الكويتية، كمعهد الكويت للأبحاث العلمية، وجامعة الكويت، وكذلك مختبرات وزارة الأشغال العامة، لافتا إلى أن أي تجربة تساهم في المحافظة على البيئة، وتخفيض درجات الحرارة، ستقوم الهيئة بالعمل على تجربتها وفق الظروف المناخية في البلاد.ولفت مدير عام الهيئة العامة للبيئة الكويتية، الى أن هناك عددا من النظم والتجارب التي تتم تجربتها، من أجل تحسين تماسك الطرقات، ومن بينها استخدام الإطارات مع الاسفلت، للمساهمة في تماسك الطرق وتقليل تطاير الحصى، مشيرا إلى أنه عند نجاح أي من تلك الطرق، سيتم اعتمادها بشكل موسع من قبل الجهات المعنية.