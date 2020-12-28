زلزال قوته 5.2 درجة يضرب وسط كرواتيا

ذكر التلفزيون الرسمي في كرواتيا نقلا عن بيانات من مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا قوته 5.2 درجة ضرب وسط البلاد اليوم الاثنين وكان مركزه على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة زغرب.وشعر سكان العاصمة بالزلزال أيضا.ولم ترد تقارير بعد عن إصابات أو خسائر.وفي مارس، وقع زلزال قوته 5.3 درجة في زغرب وتسبب في سقوط قتيل واحد وإصابة 27 شخصا.