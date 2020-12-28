انفجار عبوة ناسفة فى كابول دون وقوع إصابات

أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية، اليوم الإثنين، انفجار عبوة ناسفة في كابول، مشيرة إلى أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات.وقالت الشرطة - في بيان نقلته قناة "طلوع" الأفغانية - إن الانفجار الذي وقع بمنطقة "كولولا بوشتا" استهدف سيارة تابعة لقوات الأمن في حوالي الساعة السابعة وخمسين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد.بدوره، قال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز إن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات، فيما قال شهود عيان إنه أسفر عن سقوط ضحايا، مضيفا أن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الانفجار.ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.