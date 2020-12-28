باكستان تسجل 1974 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 473 ألفا و309 حالات، وذلك عقب تسجيل 1974 حالة إصابة جديدة.وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9929 حالة، وذلك عقب تسجيل 55 حالة وفاة جديدة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 423 ألفا و892 شخصا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.