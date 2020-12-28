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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:40 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين أن البر الرئيسي الصيني سجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 22 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 15 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. وأضافت أن الحالات المحلية الست سُجلت في إقليم لياونينج.

وذكرت اللجنة أنها رصدت 20 حالة بدون أعراض، ارتفاعا من 15حالة مماثلة في اليوم السابق. ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على انها حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86976 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

وفي إطار منفصل، شددت بكين قيود كوفيد-19 لمخاوف من أن سفرأعداد كبيرة من الصينيين خلال فترة العطلة قد يتسبب في ارتفاع عدد الإصابات في العاصمة، حيث أبلغت الأحد عن حالات إصابة محلية لليوم الرابع على التوالي.

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