صعود مؤشرات الأسهم اليابانية فى جلسة التعاملات الصباحية
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:52 ص
وكالاتطباعة
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 110.49 نقطة أو ما يعادل 0.42% ليصل إلى 26767.55 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 5.98 نقطة، أو0.34%، ليصل إلى1784.39 نقطة.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 110.49 نقطة أو ما يعادل 0.42% ليصل إلى 26767.55 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 5.98 نقطة، أو0.34%، ليصل إلى1784.39 نقطة.