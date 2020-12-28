ضبط «حماصة» و«طاطا» المتهمين بإطلاق النيران على أهالى شبرا الخيمة

نجح ضباط مباحث شبرا الخيمة ثان في القبض على متهمين يدعيان حماصة وطاطا، تسببا في إصابة شخص بطلق ناري وإثارة الذعر لدى أهالي منطقة عزبة أبوالعلا، عقب إطلاقهما النيران.وكان العميد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة قد تلقى بلاغا بقيام شخصين بإطلاق النيران في منطقة عزبة أبوالعلا وإثارة الذعر لدى الأهالي وتسببت في إصابة أحد الشباب وحالته خطرة.وتم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مساعد الوزير لأمن القليوبية، الذي أمر بتشكيل فريق بحث عالي المستوى برئاسة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث.وكشفت التحريات التي أجراها المقدم حازم الخيال، رئيس مباحث شبرا الخيمة ثاني، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من شاب يدعى حماصه وآخر طاطا.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما خلال أحد الأكمنة التي أعدت لهما.وبمواجهتهما أمام العميد أحمد الخولي، رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، أقرا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.