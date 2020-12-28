خروج 4 حالات حرجة من مستشفى عزل النجيلة بعد تعافيهم من كورونا

قال الدكتور محمد طالب، مدير مستشفى عزل النجيلة، إنه تم خروج 4 حالات حرجة بعد تعافيهم من فيروس كورونا من بينهم إذاعي مطروح عبدالحليم الشامي.وأضاف "طالب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن بلغ إجمالي حالات التعافي بمستشفى النجيلة بعد إعادة تحويلها إلى مستشفى عزل في أغسطس 2020 وحتى الآن 154 حالة.وأوضح أن هناك فريق طبي مدرب على أعلى مستوى لرعاية الحالات الحرجة التي تستقبلها النجيلة المركزي المخصصة للعزل، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة وباء كورونا.