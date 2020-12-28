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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 4 حالات حرجة من مستشفى عزل النجيلة بعد تعافيهم من كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:49 ص
مستشفى عزل النجيلة
مستشفى عزل النجيلة
ياسمين شعيب
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قال الدكتور محمد طالب، مدير مستشفى عزل النجيلة، إنه تم خروج 4 حالات حرجة بعد تعافيهم من فيروس كورونا من بينهم إذاعي مطروح عبدالحليم الشامي.

وأضاف "طالب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن بلغ إجمالي حالات التعافي بمستشفى النجيلة بعد إعادة تحويلها إلى مستشفى عزل في أغسطس 2020 وحتى الآن 154 حالة.

وأوضح أن هناك فريق طبي مدرب على أعلى مستوى لرعاية الحالات الحرجة التي تستقبلها النجيلة المركزي المخصصة للعزل، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة وباء كورونا.

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