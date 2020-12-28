رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة ألمانية تصدر مذكرتى توقيف على صلة بحادث إطلاق نار فى برلين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:23 ص
إطلاق نار فى برلين
إطلاق نار فى برلين
وكالات
طباعة
أصدرت محكمة ألمانية مذكرتي توقيف على صلة بحادث إطلاق نار في وقت مبكر من الصباح في برلين مطلع الأسبوع يعتقد أنه مرتبط بجماعات الجريمة المنظمة، وفقا لتغريدة صادرة عن مكتب المدعي العام في الولاية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" يواجه شاب يبلغ من العمر 30 عامًا تهمًا بمحاولة القتل في ثلاث قضايا وآخر يبلغ من العمر 39 عامًا تهمًا بحمل سلاح ناري وحيازته بشكل غير قانوني.

ويخضع كلا المشتبه بهما حاليا للعلاج في المستشفى للتعافي من إصابتهما بطلقات نارية.

واندلع إطلاق النار حوالى الساعة الرابعة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش) يوم السبت فى في منطقة كروزبرج غربي برلين، التي لا تبعد كثيرا عن مقر الحزب الديمقراطى الاشتراكى الألماني.

ويعتقد أن السكان هم من أبلغوا الشرطة بالحادث. وعندما وصل أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، كان المهاجمون المجهولون قد فروا من مسرح الحادث.

وتم العثور على ثلاثة رجال مصابين في موقع إطلاق النار، وقفز جريح رابع إلى قناة قريبة، وتمكن عمال الانقاذ من انتشاله من المياه.

موضوعات متعلقة

غرامة فورية وإغلاق.. قرارات الحكومة اليوم لمواجهة أزمة كورونا

الباز: مصر حكومة وشعبًا لا تتحمل الإغلاق الكلي أو الجزئي

الحكم بإيداع «طفل المرور» دار رعاية.. وسنة حبس لباقي المتهمين

مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

غرامة فورية وإغلاق.. قرارات الحكومة اليوم لمواجهة أزمة كورونا

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

«الهجرة» تصدر بيانًا هامًا بشأن المصريين العالقين فى الإمارات

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

ميسى يكشف كواليس أزمته مع برشلونة وحاجته لطبيب نفسى

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 28-12-2020

تعادل توتنهام مع وولفرهامبتون 1-1 فى الدورى الإنجليزى

«أولادك في خطر».. سلالة كورونا الجديدة تصيب الأطفال بشكل كبير

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
المزيد

الثقافة

حبشى جرجس.. قصة أول مؤسس لإذاعة أهلية مصرية

أيمن عثمان يكشف قصة «حرامي الحلة» في موسوعة التراث المصري

«شرطة آداب الروايات».. حكايات من «موسوعة التراث المصري» لـ أيمن عثمان

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة