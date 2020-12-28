ترامب: سأعود إلى واشنطن يوم تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعود إلى العاصمة واشنطن في 6 يناير، وهو اليوم الذي يجتمع فيه أعضاء الكونجرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر نوفمبر.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" دعا ترامب أنصاره إلى عدم تفويت عودته، متعهدا بتقديم معلومات إضافية حول هذا الأمر لاحقا، لكنه لم يحدد بالضبط ما يعنيه.وأشار إلى أنه سيسافر في 4 يناير إلى ولاية جورجيا، حيث سيتحدث أمام تجمع حاشد لدعم السناتورين الجمهوريين ديفيد بوردو وكيلي لوفلر، الذين يشاركان في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في 5 يناير.يذكر أن ترامب توجه في وقت سابق إلى مارالجو بفلوريدا للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.