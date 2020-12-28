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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تطلق حزمة مشاريع تنموية فى اليمن بعد إعلان الحكومة الجديدة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:28 ص
إطلاق حزمة من المشاريع
إطلاق حزمة من المشاريع التنموية
وكالات
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أعلنت السعودية، إطلاق حزمة من المشاريع التنموية في اليمن بكلفة تصل إلى نحو 500 مليون ريال سعودي، وذلك بعد يومين فقط من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" التابعة للحكومة، إن حفلا بالرياض أقيم بهذه المناسبة، وجرى خلاله التوقيع على العقود الخاصة بالمشاريع التي تكفلت المملكة بتمويلها.

وتضمن الحفل توقيع عقود 3 مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، في عدد من المحافظات اليمنية، حسبما أوردت الوكالة.

وأضافت أن المشاريع تشمل إنشاء مدينة سلمان الطبية والتعليمية في المهرة، بتكلفة 213 مليون ريال سعودي، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء مستشفى تعليمي بسعة 100 سرير.

بالإضافة إلى مشروع تأهيل مطار عدن الدولي، بتكلفة 54.4 مليون ريال سعودي، ليصبح متوافقا مع أنظمة هيئة الطيران المدني الدولي، ومشروع إعادة تأهيل طريق العبر البري في مأرب، بتكلفة تبلغ 36 مليون ريال سعودي.

وتأتي هذه الحزمة من المشاريع في إطار تعهدات سعودية سابقة بصفتها راعية لـ"اتفاق الرياض" الذي أبرم بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن خطة واسعة للمملكة لإعادة الإعمار وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

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