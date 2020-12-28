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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة نائب رئيس البرازيل بفيروس كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:59 ص
هاميلتون موارو
هاميلتون موارو
وكالات
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أفاد مكتب هاميلتون موراو، نائب الرئيس البرازيلي، بأن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال مكتب موراو في بيان، إن "نتائج الفحوص التي خضع لها جاءت إيجابية، وسيعزل نفسه في جابورو، مقر إقامته الرسمي".

وموراو هو أحدث مسؤول برازيلي كبير يصاب بالفيروس، حيث أصيب الرئيس جايير بولسونارو، في يوليو الماضي وتعافى.

وكانت وزارة الصحة البرازيلية أعلنت عن تسجيل 344 وفاة و18479 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

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