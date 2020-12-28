إصابة نائب رئيس البرازيل بفيروس كورونا

أفاد مكتب هاميلتون موراو، نائب الرئيس البرازيلي، بأن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال مكتب موراو في بيان، إن "نتائج الفحوص التي خضع لها جاءت إيجابية، وسيعزل نفسه في جابورو، مقر إقامته الرسمي".وموراو هو أحدث مسؤول برازيلي كبير يصاب بالفيروس، حيث أصيب الرئيس جايير بولسونارو، في يوليو الماضي وتعافى.وكانت وزارة الصحة البرازيلية أعلنت عن تسجيل 344 وفاة و18479 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.