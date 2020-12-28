مرشح للرئاسة فى أوغندا يعلن مقتل أحد حراسه على يد عناصر من الشرطة

أعلن المرشح الرئاسي الأوغندي ونجم البوب ​​بوبي واين، أن أحد حراسه الشخصيين قتل دهسا بسيارة تابعة للشرطة.وقال واين: "يؤسفني أن أعلن مقتل فرانسيس سينتيزا كاليبالا أحد أفراد الفريق الأمني الخاص بي... لقد جرى دهسه عمدا بشاحنة تابعة للشرطة العسكرية".وكان المتحدث باسم الشرطة فريد إينانجا قال في تصريح لوكالة "رويترز": "أنصار واين تجمعوا اليوم في ماساكا على بعد 125 كيلومترا جنوب غربي العاصمة كمبالا".وأضاف إينانجا: "أنصار واين كانوا مجموعة عنيفة..تم استخدام الغاز المسيل للدموع لقمع العنف، وأُصيب الصحفيون للأسف خلال عملية تفريق المجموعة العنيفة".ولفت إلى أن "صحفيا تابعا لقناة تلفزيونية محلية أصيب إصابة خطيرة فوق عينه اليسرى، يزعم أنها نتيجة إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع".