رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مرشح للرئاسة فى أوغندا يعلن مقتل أحد حراسه على يد عناصر من الشرطة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:50 ص
أوغندا
أوغندا
وكالات
طباعة
أعلن المرشح الرئاسي الأوغندي ونجم البوب ​​بوبي واين، أن أحد حراسه الشخصيين قتل دهسا بسيارة تابعة للشرطة.

وقال واين: "يؤسفني أن أعلن مقتل فرانسيس سينتيزا كاليبالا أحد أفراد الفريق الأمني الخاص بي... لقد جرى دهسه عمدا بشاحنة تابعة للشرطة العسكرية".

وكان المتحدث باسم الشرطة فريد إينانجا قال في تصريح لوكالة "رويترز": "أنصار واين تجمعوا اليوم في ماساكا على بعد 125 كيلومترا جنوب غربي العاصمة كمبالا".

وأضاف إينانجا: "أنصار واين كانوا مجموعة عنيفة..تم استخدام الغاز المسيل للدموع لقمع العنف، وأُصيب الصحفيون للأسف خلال عملية تفريق المجموعة العنيفة".

ولفت إلى أن "صحفيا تابعا لقناة تلفزيونية محلية أصيب إصابة خطيرة فوق عينه اليسرى، يزعم أنها نتيجة إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع".

موضوعات متعلقة

«الوزراء»: وصول نصف مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة على عدم ارتداء الكمامة.. إليك أبرز قرارات الحكومة اليوم

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

غرامة فورية وإغلاق.. قرارات الحكومة اليوم لمواجهة أزمة كورونا

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

«الهجرة» تصدر بيانًا هامًا بشأن المصريين العالقين فى الإمارات

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

تعادل توتنهام مع وولفرهامبتون 1-1 فى الدورى الإنجليزى

«أولادك في خطر».. سلالة كورونا الجديدة تصيب الأطفال بشكل كبير

فينيسيا تفعل نظامًا للحماية بسبب تحذيرات الفيضانات

فرص تعليمية لصناعة الأفلام في السعودية

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
المزيد

الثقافة

أيمن عثمان يكشف قصة «حرامي الحلة» في موسوعة التراث المصري

«شرطة آداب الروايات».. حكايات من «موسوعة التراث المصري» لـ أيمن عثمان

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة

ندوة أدبية لثلاث قصص نجاح من منصة كتبنا بالجريك كامبس