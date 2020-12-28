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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 11 شخصا فى أعمال عنف طائفية بجنوب غينيا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:54 ص
أعمال عنف بجنوب
أعمال عنف بجنوب غينيا
وكالات
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قتل 11 شخصًا على الأقلّ وأصيب عشرات آخرون في أعمال عنف طائفية دارت في جنوب غينيا، بحسب ما أفادت مصادر طبية وإدارية وكالة "فرانس برس".

وقال حاكم منطقة غينيا الغابية محمد غاري في اتصال هاتفي مع "فرانس برس" إنّه "بين السبت والأحد أحصينا 11 جثة في مشرحة" مدينة ماسنتا، دون مزيد من التفاصيل.

وكان الطبيب كابا كوندي مدير مستشفى ماسنتا قال إنّ حصيلة الضحايا بلغت السبت "ستّة قتلى".

وماسنتا الواقعة في منطقة غينيا الغابية هي مدينة تشهد باستمرار أعمال عنف بين طائفتي "توما مانيا" المسلمة بغالبيتها و"توما" التي يدين القسم الأكبر من أفرادها بالأرواحية.

من جهته قال مدير الإدارة المحلّيّة في مدينة ماسنتا الشيخ محمد ديالو لـ"فرانس برس" عبر الهاتف إنّ الوضع "خطر لكنّه تحت السيطرة".

وقال مسؤول إداري آخر إن أعمال العنف أسفرت أيضًا عن إصابة أكثر من 40 شخصًا.

وبحسب الدكتور كوندي فإنّ "العديد من العسكريين أصيبوا في الاشتباكات التي دارت بين الطائفتين واستخدمت فيها بنادق صيد".

وأضاف: "صعب جدًا التعرّف إلى الجثث لأن جميعها تقريبًا قطّعت بسواطير وجماجمها سُحقت بحجارة وهراوات".

وأكدت مصادر أمنية أنّ الجيش أرسل السبت تعزيزات من مدينتي جويكيدو ونزيريكوري المجاورتين لماسنتا، لكنّ هذه التعزيزات لم تحُل دون تواصل المواجهات الأحد، بحسب ما قال لفرانس برس مصدر في الإدارة المحلية.

وأفاد شهود عيان أنّ أعمال العنف دفعت بعدد من السكان إلى الفرار من منازلهم والاحتماء في الغابات المحيطة بالمدينة.

وقالت مصادر لـ"فرانس برس" إنّ أعمال العنف اندلعت بسبب رفض أفراد طائفة "توما مانيا" تدشين مقرّ إقامة للزعيم الروحي لطائفة "توما" في المدينة وإقامة حفل تنصيبه فيها.

وأوضح المسؤول الإداري الذي طلب عدم نشر اسمه أنّ الطائفتين اللتين تعيشان سويًا منذ قرون عدّة "كثيرًا ما تتشاجران حول أبوّة المدينة (ماسنتا) إذ تدّعي كلّ منهما أنّها أول من استقرّ فيها".

بدوره قال رئيس بلدية المدينة جنينيكو جيلافوجي لفرانس برس إنّ "أبناء طائفة توما يقولون إنّهم هم من أسّس ماسنتا في حين يقول (أتباع) توما مانيا عكس ذلك".

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