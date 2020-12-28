وفيات كورونا بأمريكا تبلغ 330901 حالة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقرير اليوم، إن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 330 ألفا و901 في المجمل، وذلك بزيادة 1309 وفيات عن الإحصاء السابق.وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 18 مليونا و909 آلاف و910 حالات، بزيادة 179104 حالات جديدة.ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.