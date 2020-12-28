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عالم

النيجر تنتخب رئيسا فى انتقال سلمى غير مسبوق للسلطة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:20 ص
الناخبون في النيجر
الناخبون في النيجر
وكالات
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أدلى الناخبون في النيجر بأصواتهم لاختيار رئيس في اقتراع يشكّل سابقة ديموقراطية تتمثل بمغادرة محمدو إيسوفو السلطة سلميًا بعد ولايتين دستوريتين في بلد عاش على وقع الانقلابات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" وصف إيسوفو الانتخابات بأنها "يوم خاص للنيجر"، وقال بعدما صوت في مبنى بلدية نيامي: "إنّه يوم خاص للنيجر سيشهد لأول مرة في تاريخها تناوبًا ديموقراطيًا".

أوضاف: "إنه يوم خاص بالنسبة إلي أيضا... أول انتخابات منذ ثلاثين عاما لست مرشحا فيها"، مؤكدا أنه "يجب أن يسمح هذا التناوب للنيجر بتعزيز وضعها كنموذج للديموقراطية في أفريقيا".

وتابع: "أيا يكن الفائز فإن الفوز يعود لشعب النيجر".

من جهته، قال محمد بازوم مساعد إيسوفو والمرشح الأوفر حظا للفوز بعدما أدلى بصوته: "نشعر بالفخر لاحترام موعد السابع والعشرين من ديسمبر".

وأضاف وزير الداخلية السابق الذي يأمل الفوز من الدورة الأولى: "أطلب من الناشطين الخروج بأعداد أكبر لضمان فوزنا كما حدث في 13 ديسمبر" عندما جرت انتخابات المجالس في البلديات والمناطق.

كان بازوم الذي يعتبر رجل النظام القوي والبالغ 60 عاما، صرح أنه "إذا تم انتخابي، فسأكون رئيسا خلفا لإيسوفو وسيحفظ التاريخ اسمينا لأننا نجحنا في جعل بلدنا يحقق هذا الرهان" في بلد لم يشهد رئيسين منتخبين يتعاقبان على السلطة منذ استقلاله في 1960.

وتعهد بازوم الذي يعزز الفوز الساحق للحزب الحاكم في الانتخابات المحلية في 13 ديسمبر، التركيز على الأمن والتعليم، خصوصا تعليم الفتيات، بينما يُسجَّل في النيجر أعلى معدل للخصوبة في العالم (7.6 أطفال لكل امرأة).

ودعي حوالى 7.4 ملايين ناخب من أصل 23 مليون نسمة، إلى التصويت في بلد يعد من أفقر دول العالم التي تشهد زيادة متسارعة في عدد السكان وتشهد هجمات جهادية.

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