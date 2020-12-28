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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرمينيا: روسيا ستتدخل فى حال عبثت أذربيجان بأراضينا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:30 ص
نيكول باشينيان
نيكول باشينيان
وكالات
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اعتبر رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، أن روسيا ستتدخل لضمان أمن أرمينيا في حال محاولة أذربيجان شن أي هجوم على منطقة سيونيك الحدودية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال باشينيان، في حديث للتلفزيون العام في أرمينيا: "المسألة الأهم تتمثل في ضمان الأمن.. نتيجة الإجراءات التي جرى اتخاذها، تم منع نشوب حرب في سيونيك، ليس فقط اليوم وإنما بشكل عام".

وتابع: "انتشارنا جرى بطريقة تضمن، أنه في حال العبث بسيونيك، ستتدخل القوات المسلحة لأرمينيا بل وروسيا".

وأشار إلى أن المحادثات الحالية لا تستبعد مناقشة قضايا الحدود، وعلى سبيل المثال يجري حاليا بحث صفة نحو 20 مساحة أرضية.

وسبق أن أعلنت أرمينيا أنها تبحث مع أذربيجان مسألة إقامة نقاط لقواتها على حدود البلدين في ظل استعادة الجيش الأذربيجاني مناطق واسعة في إقليم قره باغ المتنازع عليه نتيجة التصعيد العسكري الذي استمر من 27 سبتمبر حتى 10 نوفمبر 2020.

وخرج مئات أهالي منطقة سيونيك جنوب غرب أرمينيا للمشاركة في مظاهرات تطالب بضمان أمنهم في ظل انتشار القوات الأذربيجانية على الحدود.

وأصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر.

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان المتحالفة مع تركيا أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب في 1992-1994 مع الطرف الأرمني.

وينص البيان على نشر بعثة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة.

وسبق أن أكد بوتين أن أرمينيا لم تتعرض لأي هجوم على أراضيها، مبينا أن ذلك يمثل سببا لعدم مشاركة روسيا في الأعمال القتالية.

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