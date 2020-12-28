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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شرطة تينيسى الأمريكية تفحص شاحنة مشبوهة بعد يومين من تفجير ناشفيل

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:45 ص
تفجير ناشفيل
تفجير ناشفيل
وكالات
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن شرطة ولاية تينيسي تفحص شاحنة مشبوهة صدرت منها «رسائل شبيهة» بالتحذيرات التي أطلقتها عربة سكن متنقلة قبل انفجارها في مدينة ناشفيل عاصمة الولاية.

وقالت شبكة «إيه بي سي نيوز»، إن السلطات أغلقت طريقًا شرق ناشفيل بعد رصد شاحنة كانت تصدر رسائل تحذيرية.

وأوضحت شرطة مقاطعة روثرفورد، أن قوات إنفاذ القانون أغلقت يوم الأحد جزءًا من الطريق السريع في مقاطعة ويلسون شرق ناشفيل، لفحص شاحنة بيضاء مركونة على جانب الطريق.

وأرسلت الفرق الأمنية روبوتا للتأكد من محتوى الشاحنة، فيما أعلنت السلطات لاحقًا احتجاز سائقها.

وكانت شرطة مدينة ناشفيل أعلنت صباح الجمعة، أن انفجارًا قويًا وقع في الساعة الـ6:30 صباحًا، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة نقلوا إلى المستشفى.

وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار كان مصدره عربة سكن، وكان على الأرجح عملًا متعمدًا.

ولاحقًا، قالت الشرطة، إنه عندما وصل الضباط إلى مكان الحادث في وقت مبكر من هذا الصباح، وجدوا عربة سكن متنقلة مع «تسجيل صوتي» يقول: «السيارة ستنفجر في غضون 15 دقيقة، ويطلب من الناس الابتعاد من المنطقة».

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