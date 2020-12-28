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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تعلن عن اكتشاف حالة ثالثة لفيروس كورونا المتحور

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:37 ص
كورونا في كندا
كورونا في كندا
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أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، عن اكتشاف ثالث حالة لفيروس "كوفيد-19" المتحور، الذي تم رصده لأول مرة في المملكة المتحدة، في مدينة أوتاوا.

وسافر الشخص المصاب مؤخرا من المملكة المتحدة، وفقا لوزارة الصحة الكندية.

وقالت الدكتورة باربارا يافي، كبيرة المسؤولين الطبيين في أونتاريو في بيان: "هذا يعزز حاجة سكان أونتاريو إلى البقاء في المنزل قدر الإمكان والاستمرار في اتباع جميع نصائح الصحة العامة، بما في ذلك إجراءات الإغلاق على مستوى المقاطعة"، وأضافت: "هذا أيضا تذكير مهم بضرورة عزل المسافرين الدوليين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما".

وكانت المقاطعة قد أعلنت أمس السبت عن أول حالتين للسلالة الجديدة من منطقة دورهام، وقال المسؤولون في البداية إن الزوجين ليس لهما تاريخ سفر معروف، ومع ذلك، أكدت الوزارة اليوم الأحد أن الزوجين كانا على اتصال بشخص سافر من المملكة المتحدة - وهي معلومة أشارت الوزارة إلى أنها لم تقدم إلى المسؤولين في المقابلات السابقة.

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