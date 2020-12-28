سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 28-12-2020

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 28-12-2020، بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حسبما أفادت البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية، خلال تحديثاتها الأخيرة بالقطاع المصرفي.وبلغ متوسط صرف سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، مستوى 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.و يرصد لكم موقع " الدستور " في هذا التقرير اليوم الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية المصرية.سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 28-12-2020البنك المركزي المصريسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.بنك مصركما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةووصل في بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجيوسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.بنك عودهوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.البنك العربي الافريقي الدوليوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الافريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.بنك قناة السويسوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.والدرهم الإمارتي يأتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.