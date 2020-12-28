سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 28-12-2020
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:00 ص
منة سالمطباعة
استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 28-12-2020، بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حسبما أفادت البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية، خلال تحديثاتها الأخيرة بالقطاع المصرفي.
وبلغ متوسط صرف سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، مستوى 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
و يرصد لكم موقع " الدستور " في هذا التقرير اليوم الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية المصرية.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 28-12-2020
البنك المركزي المصري
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
بنك مصر
كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
ووصل في بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك عوده
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
البنك العربي الافريقي الدولي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الافريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
والدرهم الإمارتي يأتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.
وبلغ متوسط صرف سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، مستوى 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
و يرصد لكم موقع " الدستور " في هذا التقرير اليوم الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية المصرية.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 28-12-2020
البنك المركزي المصري
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
بنك مصر
كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
ووصل في بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك عوده
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
البنك العربي الافريقي الدولي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الافريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
والدرهم الإمارتي يأتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.