ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه كل من أحمد سيد إبراهيم عافية وأحمد محمود البسيوني، مديرا الحركة المشرفان على صالة الوصول، فى راكبين مصريين قادمين من الإمارات.وبسؤالهما أنكرا حيازتهما لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوم وضرائب جمركية.وتم تكليف كل من محمد محمود إبراهيم عمر وسامي نبيل سامي، مأمورا الجمرك، بتفتيش حقائب الراكببين يدويا، وتبين وجود عدد من أكياس المكسرات محكمة الغلق بتغليف المصنع، مع كل منهما، ولكن تلاحظ لهما ثقل وزن الأكياس عن الوزن الطبيعي، وبفتحها تبين وجود 20 هاتف محمول مخبأة داخل الأكياس.وعلى الفور، قرر أحمد سعد، مدير إدارة الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 62 و63 لسنة 2020 ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، وإبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.