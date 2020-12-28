الإعلامية رحمة خالد تتألق فى «نيولوك» جديد (صور)

نشرت الإعلامية الشابة رحمة خالد مجموعة من الصور لآخر جلسة تصوير لها، حيث تألقت في "نيولوك" جديد خاص بها.وأبدى الجمهور إعجابه بإطلالتها الجديدة، وكتبت عبر صفحتها: "يجب أن تؤمن بقدراتك، ثق بنفسك، لا تستسلم أبدا"."رحمة خالد" شابة مصرية استطاعت أن تكسر الصورة الذهنية عن المصابين بمتلازمة داون، لتصبح أول مذيعة مصابة بها، وقد توجت بلقب المرأة الأكثر تأثيرًا لعام 2015، واعتبرت الفتاة الأصغر سنًا في قائمة النساء المصريات المميزات، إضافة لذلك كان لدى رحمة مسار ثري بالتتويجات في المجال الرياضي، إذ أنها حصدت ألقابًا وطنية وأولمبية وعالمية في رياضتي السباحة والتنس.