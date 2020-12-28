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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نهاية فوضوية للحكومة الأمريكية مع رفض ترامب حزمة المساعدات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:18 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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تشهد الحكومة الأمريكية نهاية فوضوية للعام الجاري بعدما أدى رفض الرئيس دونالد ترامب إقرار حزمة مالية، إلى خسارة ملايين الأمريكيين العاطلين عن العمل، مزايا إعانات البطالة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، يواجه ملايين الأمريكيين المتضررين من وباء كورونا خسارة إعانات البطالة يوم الأحد، حيث انتهت صلاحية برنامجين فدراليين لإعانات البطالة تمت الموافقة عليهما في مارس كجزء من خطة إغاثة أولية لمواجهة الفيروس، ما أدى إلى قطع المساعدات عن نحو 12 مليون أمريكي، وفقا لمركز أبحاث مؤسسة القرن.

وكانت حزمة الإغاثة البالغة 900 مليار دولار، التي وافق عليها الكونجرس بأغلبية ساحقة بعد شهور من المفاوضات ستمدد تلك الإعانات بالإضافة إلى مزايا أخرى، من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في الأيام المقبلة، لكن في اليوم التالي للموافقة على مشروع القانون، أحبط ترامب كل الآمال التي أسفرت عنها جهود النواب التي تأخرت طويلا، واصفا مشروع القانون بأنه "وصمة عار"، وأشار إلى أنه لن يوقعه.

في غضون ذلك، حذر الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي من المقرر أن يؤدي اليمين في 20 يناير، من "عواقب وخيمة" إذا استمر ترامب في رفض مشروع القانون.

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