تعادل توتنهام مع وولفرهامبتون 1-1 فى الدورى الإنجليزى

تعادل وولفرهامبتون مع ضيفه توتنهام هوتسبير بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما بملعب مولينيو في ختام الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.تقدم توتنهام في الدقيقة الأولى عن طريق تانجي ندومبيلي، وتعادل رومان سايس لفريق وولفرهامبتون في الدقيقة 86.التعادل رفع رصيد توتنهام إلى 26 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد وولفرهامبتون 21 نقطة في المركز الحادي عشر.