«الصحة العالمية» تحيى «اليوم العالمى للتأهب للأوبئة»

أحيت منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي للتأهب للأوبئة، وذلك كيوم سنوي في محاولة لضمان التعلم من الدروس لمواجهة أي أزمات صحية مستقبلية.وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم: «هذا اليوم دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، للدعوة إلى أهمية الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والشراكة ضدها»، حسبما نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية،وأضافت المنظمة أنها تعمل عن قرب مع الحكومات لدعم جهود بناء أنظمة قوية للتأهب للطوارئ والأوبئة، وكجزء من نهج شامل للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية الأولية.