«الإحصاء»: التبادل التجارى مع العراق يقفز لـ629 مليون دولار

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر والعراق إلى حدود 629.5 مليون دولار، خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 405 ملايين دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 224 مليون دولار خلال عام.ولفت تقرير الإحصاء إلى ارتفاع الصادرات المصرية للعراق لـ 310.9 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020، مقابل 295.2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما ارتفعت واردات مصر من العراق لـ 318.6 مليون دولار مقابل 109.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 20.5 مليار دولار، خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2020، مقابل 22.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، كما تراجعت الواردات من 59.6 مليار دولار لـ 49.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.