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تحقيقات

1.1 تريليون جنيه تكلفة المشروعات القومية بـ«النقل» (إنفوجراف)

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:27 ص
قطاع الطرق والكباري
قطاع الطرق والكباري
سمر محمدين
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شهد قطاع النقل ثورة إحلال وتجديد بهدف إعادة هيكلة المنظومة ككل، حيث رصدت الحكومة مبالغ مالية ضخمة لتطوير وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة؛ للنهوض بهذا القطاع الذي يمثل أهمية كبيرة للمواطنين في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل التي بدأت بعد ثورة 30 يونيو.

وترصد "الدستور" تكلفة المشروعات القومية العملاقة التي يجرى العمل على تنفيذها بقطاع النقل في مصر وفق إلإحصائيات الصادرة عن وزارة النقل.

وخلال الفترة من 2014 إلى 2024 تم رصد ما يقرب من 1.1 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات مختلفة بوزارة النقل.

وبلغت حجم استثمارات المشروعات القومية في قطاع الطرق والكباري، خلال الفترة من (2014 -2020)، 377 مليار جنيه، حيث تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال (7000) كم وبإجمالي تكلفة (175) مليار جنيه.

ووصلت إجمالي استثمارات مشروعات السكك الحديدية خلال الفترة من (2014-2024) 142 مليار جنيه، فيما تم رصد 55 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة لتطوير المنظومة ككل خلال الفترة من 1 يوليو 2020 وحتى 1 يوليو 2022.

أما مشروعات النقل البحري فقد بلغت تكلفتها 49.5 مليار جنيه، والموانئ الجافة والبرية تكلفت 14.6 مليار جنيه.

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