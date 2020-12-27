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اقتصاد

رئيس مصلحة الجمارك يتفقد العمل بمركز الخدمات اللوجستية بميناء الإسكندرية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:34 م
رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك
راندا التوني
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تفقد السيد كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك، اليوم، انتظام العمل بمقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى.

وقال السيد كمال نجم إن مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى قد بدأ التشغيل التجريبى به اعتبارًا من 10 نوفمبر، في إطار منظومة "نافذة"، حيث يتم تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للمتعاملين بالمركز، بإدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لنظام الوارد وجميع النظم الجمركية وإنهاء جميع الإجراءات عليها بما فى ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك.

وأكد حرص مصلحة الجمارك على تشغيل المنظومة ونجاحها بالتنسيق والتعاون بين العاملين بالجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء وأيضًا من المتعاملين من مصانع ومستوردين ومستخلصين وغيرهم من الشركاء في المجتمع التجاري.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى إن إجمالي عدد الشهادات المقيدة بمركز الخدمات اللوجستية، حتى اليوم، قد بلغ حوالى 8685 شهادة جمركية، كما بلغ عدد الشهادات التي تم اعتمادها 6098 شهادة جمركية، وباقي الشهادات الجمركية المقيدة ما بين مراحل الكشف َوالمعاينة واستيفاء جهات العرض الرقابية وتطبيق الاتفاقيات واستكمال مرفقات متعامل والتثمين.

ثم التقى السيد كمال نجم مع محمد العرجاوى نقيب مستخلصي الإسكندرية ومدحت حبشى رئيس مجلس إدارة شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وبعض المستخلصين، حيث تم استعراض أهم المشاكل والمعوقات الخاصة بالتشغيل التجريبى بمركز الخدمات الجديد "نافذة"، ووجه بحل هذه المعوقات، مشيرا إلى أن تطبيق أى نظام جديد لابد أن يواجه بعض الصعوبات فى البداية ويحتاج لبعض الوقت حتى يتم تحقيق النجاح والأهداف المرجوة منه.

كما قام السيد كمال نجم بجولة تفقدية فى مركز الخدمات اللوجيستية، حيث زار صالة الاستقبال الرئيسية للمركز وتناقش مع بعض المتعاملين حول المشاكل الموجودة ومنها وجود بعض الازدحام بالصالة، ووجه بإعادة توزيع العمل بصالة الاستقبال وتخصيص 7 شبابيك لتسليم المرفقات و7 شبابيك لاستلام أذون الإفراج و2 شباك للتظلمات.

كما وجه بنقل موظفي الجمارك المختصين بالتوقيع على أذون الإفراج لغرفة منفصلة عن الصالة، ونقل موظفي الشركة المختصين بتسليم صورة طبق الأصل وتسليم استمارة الرسوم للدور الأرضى وزيادة أعداد المثمنيين وموظفى الأرشيف، وتكليف مدير إدارة من ذوى الخبرة بمصلحة الجمارك للتواجد بخدمة العملاء بالصالة للتواصل مع المتعاملين والرد على الاستفسارات فوريا.

كما أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة العامة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات "MTS" ونقابة مستخلصي الإسكندرية والغرفة التجارية بالإسكندرية وشركات النقل لعقد عدة اجتماعات تهدف لإزالة أية معوقات وتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق وتوحيد اجراءات العمل بنظام نافذة.

وصحب السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، فى الجولة أحمد شحاتة مستشار رئيس مصلحة الجمارك وعاطف إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للإتصالات الداخلية ومدير المركز الإعلامي لمصلحة الجمارك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، للمساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى، وتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها والتحول التدريجي، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية المتابعة الميدانية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع بما يسهم في خفض تكلفة البضائع وبالتالي أسعارها، وهو ما يستفيد به المستهلك النهائيّ.

كما تحرص قيادة مصلحة الجمارك على تفقد أحوال سير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركي.
رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك

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