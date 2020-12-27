«التخطيط»: تنفيذ 3 مستودعات لتخزين البترول بأسيوط
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:33 م
أميرة ممدوحطباعة
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات لتخزين المنتجات البترولية في محافظة أسيوط بتكلفة إجمالية قدرها 70 مليون جنيه، لافته إلى أن المشروع امتد تنفيذه لعام ونصف العام.
وأوضحت الوزارة، أن المشروع يهدف لإنشاء 3 مستودعات لتخزين المنتجات البترولية بنزين "80 و92، سولار" بسعة تخزين ألف م3 للمستودع الواحد، بالإضافة إلى منصة شحن، بهدف تخزين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية.
وأوضحت الوزارة، أن المشروع يهدف لإنشاء 3 مستودعات لتخزين المنتجات البترولية بنزين "80 و92، سولار" بسعة تخزين ألف م3 للمستودع الواحد، بالإضافة إلى منصة شحن، بهدف تخزين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية.