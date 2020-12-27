«التخطيط»: تنفيذ 3 مستودعات لتخزين البترول بأسيوط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات لتخزين المنتجات البترولية في محافظة أسيوط بتكلفة إجمالية قدرها 70 مليون جنيه، لافته إلى أن المشروع امتد تنفيذه لعام ونصف العام.وأوضحت الوزارة، أن المشروع يهدف لإنشاء 3 مستودعات لتخزين المنتجات البترولية بنزين "80 و92، سولار" بسعة تخزين ألف م3 للمستودع الواحد، بالإضافة إلى منصة شحن، بهدف تخزين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية.