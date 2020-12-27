الأنبا غبريال يترأس تسبحة كيهك بمطرانية بني سويف

ترأس الأنبا غبريال أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببني سويف، مساء اليوم، صلوات تسبحة كيهك، بكنيسة السيدة العذراء مريم مقر المطرانية.وشاركه صلوات التسبحة كهنة الكنيسة وعدد محدود من الأقباط، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن بينها التباعد الاجتماعي بين المصلين.أعلنت عدد من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اقتصار قداس عيد الميلاد المجيد، على الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي، منعا للإصابات في ظل انتشار الموجة الثانية من كورونا.