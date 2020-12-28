كريستيانو وحبيبته جورجينا يتألقان بالقفطان الأوزبيكى

فاجأ نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، جمهورهما، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة جديدة لهما، وهما في دبي، وقد ظهرا بأزياء تقليدية أوزبيكية.ونشرت عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا، صورة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بالقفطان الأوزبيكي، المعروب "تشابان"، وعلقت على صورتها "صناعة يدوية بحب من أوزبكستان"، وحرصت على وضع مكياج وردي ناعم يناسب إطلالتها.كما شارك البطل الأوزبيكي السابق في رياضة الفنون القتالية المختلطة، أوميد مافلونوف، جمهوره صورة تجمعه برونالدو، حيث كان النجم البرتغالي يرتدي "القفطان" الوطني الأوزبيكي، وقد حازت الصورة على إعجاب الالآف من المتابعين.واحتفل كلًا من النجم كريستيانو وحبيبته جورجينا، بالكريسماس، بجوار شجرة عيد الميلاد المزينة، ويستكمل رونالدو مع أسرته الصغيرة، احتفالات عيد الميلاد، وباقى أيام عطلته في دبي.