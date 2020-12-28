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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول أول الرحلات السويسرية إلى الغردقة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:29 ص
مطار الغردقة الدولي
مطار الغردقة الدولي
محمود السعدى
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استقبل مطار الغردقة الدولي مساء اليوم الأحد، أولى الرحلات السياحية القادمة من جينيف، وكان على متنها ١٢٦ راكبًا.

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وقام فريق العلاقات العامة باستقبال الركاب بالورود، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين.

كما التنسيق لانهاء إجراءات الحجر الصحي من فحص لشهادة تحليل «pcr» التي يحملها الركاب، أو إجراء التحاليل الفورية على الركاب الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل «pcr» قبل سفرهم إلى مدينة الغردقة.

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