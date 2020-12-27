بث مباشر للأنباء توماس في عظة «لقاء التسبيح»

بثت إيبارشية القوصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، العظة الأحدث للأنبا توماس أسقف الإيبارشية عبر تقنية البث المباشر.جاءت العظة الأحدث لنيافته بعنوان "لقاء التسبيح " الذي ناقش خلالها أهمية التسبيح في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وأعلنت عدد من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اقتصار قداس عيد الميلاد المجيد، على الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي، وذلك منعا للإصابات في ظل انتشار الموجة الثانية من كورونا.