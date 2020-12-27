الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، غموض اختفاء 3 شقيقات في الغربية وتبين هروبهن من المنزل، بسبب سوء معاملة الأب والاختباء بمنطقة الطالبية.تلقى قسم ثالث المحلة بلاغًا من موظف بقيام كريماته حاصلة على ليسانس آداب 24 سنة، و23 سنة حاصلة علي ليسانس حقوق، و14 سنة طالبة بجمع أمتعتهن وترك المنزل، وعلّل ذلك لرغبته فـي ارتباط الأولى بأحد الأشخاص ورفضها ذلك.ورصدت المتابعة الأمنية أنه بتاريخ 25 ديسمبر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي غياب الشقيقات الثلاث تحت عنوان (اختفاء مفاجئ لثلاث شقيقات بالمحلة.. أين ياسمين ونرمين وندا؟) وكذا تداول مقطع فيديو يظهر فيه المُبلغ وزوجته يطالبان كريماتهما بالعودة للمنزل.تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان تواجدهن وضبطهن بشقة بدائرة قسم الطالبية مستأجرها، وعلل سبب غيابهن لسوء معاملة الأب ورغبته فـى تزويجهن من أشخاص لا يرغبن فـى الزواج منهم.تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.