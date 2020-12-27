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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات موسعة لرش وتطهير وتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية بمغاغة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:14 م
حملات تطهير وتعقيم
حملات تطهير وتعقيم الشوارع
المنيا ـ على حسين
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا حملة موسعة لرش وتطهير وتعقيم أماكن تجمع المواطنين والشوارع والمصالح الحكومية ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة ومكافحة إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

قال المهندس محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة إن، حملة التطهير والرش والتعقيم والتي أشرف عليها محمد عيد بيومى مساعد رئيس المركز اليوم قامت برش وتطهير وتعقيم شوارع المدينة وأماكن تجمع المواطنين بالمصالح الحكومية وغيرها مثل البنوك ومكاتب البريد ومجلس المدينة وماكينات ATM والسنترال ومحطة السكة الحديد وغيرها ضمن اجراءات مواجهة إنتشار فيروس كوفيد _ ١٩ والحد من آثاره.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية تهيب بالمواطنين والمترددين على أماكن تقديم الخدمات بالمدينة اتخاذ كل أسباب الحيطة والحذر ومراعاة قواعد التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة والتي صدر قرار مجلس الوزراء اليوم بفرض غرامة فورية ٥٠ جنيها على من لا يرتديها كل هذه الإجراءات من شأنها أن تضمن سلامة الجميع وتحد من إنتشار الفيروس.
حملات تطهير وتعقيم الشوارع
حملات تطهير وتعقيم الشوارع
حملات تطهير وتعقيم الشوارع
حملات تطهير وتعقيم الشوارع
حملات تطهير وتعقيم الشوارع
حملات تطهير وتعقيم الشوارع
حملات تطهير وتعقيم الشوارع
حملات تطهير وتعقيم الشوارع
حملات تطهير وتعقيم الشوارع
حملات موسعة لرش وتطهير وتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية بمغاغة
حملات موسعة لرش وتطهير وتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية بمغاغة
حملات موسعة لرش وتطهير وتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية بمغاغة
حملات تطهير وتعقيم الشوارع
حملات تطهير وتعقيم الشوارع
حملات تطهير وتعقيم الشوارع
حملات تطهير وتعقيم الشوارع
حملات تطهير وتعقيم الشوارع
حملات تطهير وتعقيم الشوارع
حملات تطهير وتعقيم الشوارع
حملات تطهير وتعقيم الشوارع
حملات تطهير وتعقيم الشوارع
حملات موسعة لرش وتطهير وتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية بمغاغة
حملات موسعة لرش وتطهير وتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية بمغاغة
حملات موسعة لرش وتطهير وتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية بمغاغة

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