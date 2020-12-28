7 نصائح مذهلة للحفاظ على وزنك فى فصل الشتاء

يستقبل الكثير من الأشخاص، فصل الشتاء بأطباق السندوتشات والوحبات الدسمة؛ نظرًا لشعورهم بالجوع المستمر، ولهذا تتحدث اليوم لـ«الدستور»، خبيرة التغذية العلاجية، دكتورة جيهان الدمرداش، حول مجموعة من النصائح تجعلك تحافظ على وزن طوال فترة الشتاء.١- يمكنك تناول البطاطس بطريقة صحية، وهى عبارة عن غمس حبات البطاطس في نقاط من زيت الزيتون ووضعها في حرارة الفرن لتصبح «مقرمشة» بدلًا من قليها، فهذه الطريقة صحية ومفيدة للغاية.٢- التوقف عن تناول الحلويات الغنية بالسكر، ويفضل تناول الفاكهة بدلًا منها.٣- يعشق الكثيرون المكرونة، ويمكنك عملها بدون زيادة فى الدهون، من خلال وضعها في مياه صافية دون إضافة كثير من الملح، والبعد عن الزيت، ثم تُغسل، وإضافة الخضروات عليها، وهذه الطريقة لا تسبب تراكم الدهون.٤- يمكنك خلط الأرز باللبن، فهو من الحلويات الصحية؛ لأنه ليس به أي دهون لكن لا يضاف إليه سكر.٥- إذا كنت من محبي لسان العصفور أو الأرز، يمكنك وضعهم في المياه مباشرة بدلًا من تشوحها في السمن أو الزبد، وسوف تتناول نشويات صحية غير ضارة.٦- بدلًا من كثرة الملح على الطعام اهتم بإضافة التوابل والليمون والخل، وسوف تشعر بأنك لا تحتاج الملح.٧- لا يفضل تناول الشاي بعد الطعام مباشرة حتى لا يسحب العناصر المفيدة المكتسبة من الطعام.