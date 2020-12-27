الأنبا إسحق يترأس الاجتماع الأسبوعي بكاتدرائية القديس أبو فام الأوسيمي

ترأس الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، مساء اليوم، الاجتماع العام الأسبوعي بكاتدرائية القديس أبو فام الأوسيمي.وشارك في فعاليات الاجتماع عدد محدود من أقباط الكنيسة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من التزام بارتداء الكمامات والتباعد بين الحضور.أعلنت عدد من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اقتصار قداس عيد الميلاد المجيد، على الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي، منعا للإصابات في ظل انتشار الموجة الثانية من كورونا.