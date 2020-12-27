وزيرة الهجرة: جهود توفير إقامات للعالقين بالإمارات مستمرة

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار جهود الوزارة لتوفير إقامات للمواطنين العالقين بدولة الإمارات ممن كانوا يرغبون في التوجه إلى الكويت خلال تلك الفترة، قبل أن تعلن السلطات الكويتية تعليق حركة الطيران إليها خلال الفترة الحالية وحتى مطلع العام 2021.وكانت الوزارة -وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير- قد نجحت في توفير إقامات لنحو ٦٠٠ مواطن بفنادق خلال الأيام السابقة، وبمساعدة وجهود مضنية من الدكتور عباس السادات عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج ومينا زاهر المحامي بالإمارات.وقامت الوزارة -بمساعدة من بنك مصر- بالتواصل مع الشيخ "مانع خليفة آل مكتوم" الذي قام بتوفير أماكن إقامة وتجهيزات دار بمفروشات جديدة لنحو ٣٠٠ مصري بإمارة الشارقة وتم الاتفاق على توفير وجبات طعام.وفي هذا الإطار، تقدمت الوزارة بخالص الشكر والتقدير لـ محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الذي قام بتكليف كل من حسام رؤوف رئيس العمليات الدولية، و‎لمياء مهدي رئيس إدارة المخاطر في فرع بنك مصر بالإمارات، بالمساعدة في توفير إقامة لعدد من المصريين العالقين.كما تقدمت وزيرة الهجرة بالشكر للشيخ مانع خليفة آل مكتوم على موقفه الداعم للمصريين العالقين، ولكل من ساهم بجهد ودعم نقدي ورفضوا الإعلان عن مساهمتهم، مشيدة بالدور الوطني لتكاتف الجهود استجابة لمناشدتها والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات.