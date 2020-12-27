الأنبا يؤانس يترأس تسبحة كيهك بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء اليوم صلوات تسبحة كيهك، وذلك بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.شارك في الصلوات كهنة الكنيسة وعدد محدود من الأقباط، وتختتم التسبحة بصلوات القداس الإلهي صباح غد الاثنين.فيما أعلنت إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اقتصار قداس عيد الميلاد على الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي؛ منعا للإصابات في ظل تفشي الموجة الثانية من وباء كورونا.