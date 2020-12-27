صيانة الكشافات ورفع 20 طن مخلفات وقمامة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا خلال الفترة المسائية حملات النظافة ورفع المخلفات حيث تم رفع 20 طن مخلفات وقمامة وأتربة بجانب صيانة الكشافات وأعمدة الإنارة بالطريق العام للحد من وقوع الحوادث وتيسير حركة المواطنين خلال الليل.وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين قامت مساء اليوم بأعمال النظافة حيث قام قسم البيئة بالقرية بحملة نظافة مكثفة بقرى الداودية والطريق العام من قرية الشرفا حتى الحوارته، حيث تم رفع ما يقارب من ٢٠ طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع.وفى قطاع الإنارة تم عمل صيانة للكشافات الموجودة بالطريق العام من قرية الشرفا حتى نزلة عبيد لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.